برلمانية تطالب باستدعاء وزير التعليم للبرلمان بسبب منهج رابعة ابتدائي

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، إنها تتقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على وجه السرعة؛ لمناقشته بشأن صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي.

منهج رابعة ابتدائي

وقالت سلامة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنها تلقت عددا من شكاوى أولياء الأمور بشأن انزعاجهم من صعوبة المناهج، مؤكدة أن من وضع ذلك المنهج يجب محاسبته لأنه أكبر بكثير من مستوى سن التلاميذ وقدراتهم على التفكير.

وتساءلت سلامة، هل تطوير التعليم من وجهة نظر الوزير وضع مناهج صعبة ؟ أم وضع مناهج تتناسب تدريجيا مع سن الطلاب وقدراتهم على التفكير مثلما هو الحال في عدد من الدول المتقدمة التي لديها تجارب متميزة في مجال تطوير التعليم.

تأثير المناهج على طلاب رابعة ابتدائي

وأكدت أن تطبيق ذلك المنهج على طلاب الصف الرابع الابتدائي قرار غير مدروس، ويؤثر نفسيا على الطلاب الذين لم يتدربوا على هذا النظام من قبل، لافتة إلى أن التقويم المستمر نظام ناجح بكل المقاييس لكن يحتاج إلى تدريب وتأهيل للمعلمين، ومتابعة من لجان الإشراف والتطوير بوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية والمركز القومي لتطوير التعليم.