وزير التعليم يناشد الطلاب من 15 إلى 18 عاما بالتسجيل للحصول على اللقاح

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح فايزر للفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

إتاحة التطعيم ضد فيروس كورونا للفئة العمرية من 15 لـ 18 عاما

وقال «شوقي»، خلال المنشور، إن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت رسميًا إتاحة التطعيم ضد فيروس كورونا للفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما بلقاح فايزر، وعليه ترجو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جميع الطلاب تحت سن 19 أن يسجلوا للحصول على اللقاح من خلال موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة والسكان.

شوقي: الصحة ستحدد موعد تطعيم الأطفال

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه وزارة الصحة والسكان ستتولى تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سوف يختارونه.