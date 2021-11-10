النطق بالحكم على 5 متهمين بقضية «داعش الزاوية الحمراء» بعد قليل

تُعقد الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح للنطق بالحكم على 5 متهمين بينهم سيدة في القضية رقم 345 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، والمعروفة إعلامياً بـ«داعش الزاوية الحمراء».

أمر إحالة المتهمين

وتضمن أمر إحالة المتهمين، تولي المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية غرضها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة «داعش»، والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر إحالة المتهمين بالقضية، قيام المتهم بالترويج بطريق مباشر لارتكاب جريمة إرهابية، بأن روج للانضمام إلى الجماعة الإرهابية ولأفكارها الداعية لاستخدام العنف، وكان ذلك بالقول وبتداول مقاطع مرئية صادرة عن تلك الجماعة عبر شبكة المعلومات الدولية، على النحو المبين بالتحقيقات.