5 توصيات من «التضامن» لتمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير صادر عنها، بناء على التوصيات الصادرة عن حلقات الحوار مع منظمات المجتمع المدني، أهمية التمكين الاقتصادي، وإتاحة فرص عمل جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

ووضعت الوزارة مجموعة من التوصيات من أجل تحقيق هذا التمكين الاقتصادي، نستعرضها في النقاط التالية:

5 توصيات من وزارة التضامن

1) وضع آلية منتظمة تدعم التنسيق المستمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود لبناء قدرات الجمعيات في مجال التمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات غير المالية للجمعيات العاملة في مجال المشروعات الاقتصادية.

2) تقديم الدعم الفني لمنظمات المجتمع المدني في المجالات التالية:

- الأبحاث الأكاديمية: إجراء البحوث وتنفيذ مؤتمرات سنوية للأبحاث العلمية من خلال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

- التخطيط المبني على إدارة المعرفة بأدوات المتابعة والتقييم اللازمة لتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي.

- المجالات القانونية والإدارة المالية والإدارية متضمنا التعامل مع الضرائب .

- التحول الرقمي.

- معايير الجودة للمنتجات والخدمات الأكثر احتياجا في الأسواق المحلية والإقليمية.

- التسويق التسويق الإلكتروني للمنتجات، وكيفية قياس رضاء الجمهور للمنتجات والخدمات التي تسوق، وخدمات ما بعد البيع.

دمج الاستمارات الاقتصادية غير الرسمية

3) دمج الاستمارات الاقتصادية غير الرسمية، ودعم المشروعات المتناهية الصغر للتحول إلى التعاونيات الإنتاجية، في إطار آليات جادة، ووضع آليات منتظمة للتشبيك بين التعاونيات ومنظمات المجتمع المدني.

4) تنفيذ قوافل التمكين الاقتصادي بالقرى والمراكز بالمحافظات، للترويج لمنتجات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ودعم تبادل الصناعات التراثية بين المحافظات، في إطار تطوير الوعي المجتمعي بالصناعات التراثية الخاصة بكل محافظة أو إقليم.

5) التسويق والتسويق الإلكتروني للمنتجات الحرفية والتراثية من خلال النقاط التالية:

- دعم الأنشطة التنموية والتمكين الاقتصادي للجمعيات، من خلال صندوق دعم الجمعيات والمشروعات بوزارة التضامن الاجتماعي، لتسويق منتجاته من الحرف اليدوية من خلال التنسيق مع الكيانات القائمة في مجال التسويق.

- التنسيق والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركات الناشئة لتسويق منتجاتها، وإتاحة فرص أكبر لتسويقها داخل وخارج مصر.

- استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة للتسويق الإلكتروني، لترويج وتسويق منتجات منظمات المجتمع المدني.