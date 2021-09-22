مرتبة هوائية ومعاش شهري من «التضامن» لشاب قعيد في بورسعيد

سلّم فريق التدخل السريع بمديرية تضامن بورسعيد، مرتبة هوائية لشاب يعاني من قرحة الفراش، نتيجة شلل كامل، كما سددت المديرية القيمة الإيجارية لمنزله، تبرعت بها إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة بورسعيد، أن المديرية وفرت مرتبة هوائية لشاب يعاني من قرحة الفراش بعد أن تلقت استغاثة منه بتعرضه لإصابة في النخاع الشوكي سببت له شللا تاما وأصبح طريح الفراش، وقالت وكيل الوزارة إن فريق التدخل السريع سلم الشاب المرتبة الهوائية مع تعريفه بكيفية استخدامها لحمايته من قرحة الفراش.

سداد إيجار مسكن الشاب وتوفير معاش شهري له

وأضافت أن أحد رجال الأعمال بإحدى مؤسسات المجتمع المدني تبرع بمبلغ 6300 جنيه، قيمة إيجار متأخرة لمنزله الذي يقيم به الشاب، كما وفرت المديرية معاشا شهريا بقيمة 500 جنيه يعينه على متطلبات الحياة خاصة أن مرضه لا يؤهله للعمل، ويجري حاليا توفير كرسى كهربائي متحرك من إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

من جانب أخر، أكدت وكيل الوزارة أن المديرية تحرص على توفير الدعم اللازم للحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، لافتة إلى توفير مبلغ مادي لأسرة احترقت محتويات مسكنها بحي الزهور نتيجة ماس كهربائي.

قريبا..الإعلان عن بورسعيد خالية من المشردين

ولفتت «حبيش»، إلى أنه من المقرر إعلان بورسعيد خالية من المشردين والمتسولين والقضاء على هذه الظاهرة قريبا، بعد إيداع المشردين بمؤسسات خاصة، مشيرة إلى أن المديرية مستمرة في توفير الدعم لمبادرة تكافل وكرامة الرئاسية والعمل على زيادة الأسر المستفيدة منها حيث وصل العدد في المحافظة إلى نحو 12 ألف أسرة تقريبا .