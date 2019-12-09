صندوق دعم مشروعات الجمعيات يوافق على تنفيذ مشروعات تنمية

عقد مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات اجتماعه الأخير لعام 2019م، برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الهامة، حيث تمت الموافقة على تنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية لسكان روضة السيدة زينب بهدف التأهيل المجتمعي للمنطقة، من خلال تنفيذ مكونات تثقيفية وتعليمية تضمن جذب الشباب وتدريبهم على المهارات اللازمة لسوق العمل، وإطلاق فعاليات ثقافية متنوعة، بالتعاون مع مؤسسة "أسمعونا".

كما وافق أيضا على التوسع في برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين أسر "تكافل"، وتخصيص الموارد اللازمة لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة، بالإضافة إلى الموافقة على تمويل تجهيز دار الملاحظة في القليوبية، لإقامة مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى موافقة المجلس على منح إعانات لرفع كفاءة دار فاقدي الرعاية "المشردين" بالسويس ودراسة تمويل وتشغيل برنامج التعامل مع الكبار بلا مأوى "المشردين".

كما وافق المجلس أيضا على التوسع في مشروع الأطفال بلا مأوى، الذي ينفذ بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وفي نهاية الاجتماع وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لأعضاء مجلس إدارة الصندوق على جهدهم خلال فترة عضويتهم بالمجلس.