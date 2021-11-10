جمعية «الناشرين الإماراتيين» تطرح رؤية «منصة» بمعرض الشارقة للكتاب

أطلقت جمعية الناشرين الإماراتيين، الهوية الرسمية والرؤية الخاصة بـ«شركة منصة للتوزيع»، التي وجّه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتأسيسها في مايو الماضي لمواكبة متطلبات الناشرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتوفير المساعدة في تصدير أعمالهم محلياً وإقليمياً ودولياً بتكاليف رمزية، في خطوة سيكون لها أثرها الإيجابي على الناشرين والمكتبات والقراء، وتضع حركة توزيع وتسويق الكتاب أمام مرحلة جديدة في المنطقة والعالم.

المصدر الأول للكتاب العربي

وجاء الإعلان عن شعار ورؤية «منصة للتوزيع» خلال الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي افتتح، الأربعاء الماضي، في مركز «إكسبو الشارقة»، تماشيا مع الدعم الذي يحظى به قطاع النشر في إمارة الشارقة والدولة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وتجسيدا لاهتمام الإمارة باستدامة صناعة النشر عربيًا وعالميًا.

وتضمنت الرؤية التي أعلنت عنها جمعية الناشرين الإماراتيين السعي إلى أن تكون شركة «منصة» للتوزيع المصدر الأول للكتاب العربي، من أجل توسيع رقعة القراءة في المنطقة والعالم، ضمن قيم الأصالة والتميز والشغف والالتزام والابتكار، تجسيدًا للمشروع الثقافي لإمارة الشارقة الذي يولي عناية خاصة بالكتاب وصناعته وتسهيل وصوله إلى مختلف شرائح القراء في كل مكان.

خدمات متكاملة ومبتكرة للكُتّاب والناشرين والقراء

وتضمنت رسالة «منصة للتوزيع» العمل على توفير خدمات متكاملة ومبتكرة للكُتّاب والناشرين والقراء بالإمارات والعالم العربي، تشمل التحرير والتصميم والتسويق والإنتاج والتوزيع بمستوى عال من الجودة، للإسهام في تأصيل القراءة واستدامة المعرفة.

وأعلنت «الناشرين الإماراتيين» خلال إطلاق هوية «منصة للتوزيع»، أنَّ خطة عملها ستشمل في المراحل الأولى توزيع الكتب في نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر خدمات افتراضية على الإنترنت وعلى أرض الواقع، إضافة إلى المتاجر والمعارض، ضمن رؤية تعتمد على كل وسائل توزيع الكتب في الدولة.

وأعلنت الجمعية، أنَّها ستقدم من خلال شركة التوزيع التابعة لها خدمة إيصال الكتب إلى منافذ البيع في المكتبات وإلى القراء بأسعار تنافسية للناشرين، بهدف مساعدتهم على تخفيف التكاليف المالية المرتفعة التي يتطلبها نقل الكتب داخل الدولة وخارجها، وستعتمد الشركة في آليات عملها خلال المرحلة الأولى على التعاقد مع شركات محلية رائدة في صناعة الكتاب وتقديم الخدمات اللوجستية.

وفي تصريح له بمناسبة إطلاق هوية ورؤية شركة «منصة» للتوزيع التابعة للجمعية، تقدم راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية «الناشرين الإماراتيين» بالشكر إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يمنح صناعة الكتاب وثقافة القراءة واستدامة حركة النشر اهتمامًا تجلى في مبادرات كثيرة، ومنها توجيهه بتأسيس شركة لتوزيع الكتب، تجعل من إمارة الشارقة سباقة في تيسير نقل الكتاب عبر المنطقة والعالم، دعمًا للناشرين والقراء وبما يحقق نقلة غير مسبوقة في قطاع نشر وتوزيع الكتاب.

وأضاف المدير التنفيذي للجمعية: «تمّ التوجيه بتأسيس شركة لتوزيع الكتب عندما كان العالم في ذروة الجائحة، ما ينبئ بريادة للشارقة وقدرتها على توليد الفرص والحلول المبتكرة في أوقات الأزمات، ونطمح في توزيع الكتب على مستوى الدولة كخطوة أولى، وخلال المرحلة التالية ستكون خدمة التوزيع إقليمية يتبعها امتداد دولي، نسعى من خلاله إلى أن تقوم جمعية الناشرين الإماراتيين بدور أساسي في مجال توزيع الكتاب عالميا، ترجمة لتوجه إمارة الشارقة وريادتها في الحث على ابتكار الحلول التي تكفل تطوير واستدامة صناعة النشر ووصول الكتاب إلى أسواق جديدة».

يُشار إلى أنَّ شركة «منصة» للتوزيع، تتبع جمعية «الناشرين الإماراتيين» التي تأسست عام 2009، بهدف خدمة وتطوير قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء به، والنهوض بدور الناشر من خلال برامج التأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته، وتعمل الجمعية على رعاية العاملين في قطاع النشر بالدولة، وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالنشر داخل الدولة وخارجها.