ركاض العامري: منحة حاكم الشارقة تدعم صناعة النشر في العالم العربي

قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن منحة حاكم الشارقة في معرض الشارقة الدولي للكتاب البالغ قيمتها 4 ونصف مليون درهم إماراتي، التي أعلن عنها اليوم، «منحة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة»، تعتبر دعما لصناعة النشر في العالم العربي، وتؤكد في الوقت ذاته، أن عملية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء الحضارات ونجاح رسالتها، تبدأ من تنمية وعي الفرد وتطوير قدراته الفكرية والنقدية، من خلال إتاحة مصادر المعرفة المتنوعة في المجتمعات، وبذلك يقدم سموه نموذجا ممكنا وعمليا، لصناع القرار في العالم، للمكانة التي يجب أن تحتلها المعرفة في خطط التنمية الشاملة.

رسالة مهمة للناشرين

وأضاف العامري: «لطالما كان حاكم الشارقة الداعم الأول لصناعة وصُناع الكتاب في العالم العربي، وتحمل منحته سنويا رسائل كبيرة ومهمة لنا جميعا، مؤسسات وأفراد، أولها أن من لا يتابع جديد المعرفة الإنسانية سيتأخر ويتراجع حتما، لهذا تحرص المنحة على تزويد مكتبات الإمارة بأحدث ما صدر عربيا وعالميا، أما الرسالة الثانية، فتتجسد في التأكيد على قيمة ودور المكتبات في نهضة المجتمعات»، وكأنه يقول لنا إن «المكتبات العامة هوية مدنها وبلادها، أما الرسالة الثالثة، فهي أن دعم الناشرين وتعزيز فرص تطوير أعمالهم هي مسؤولية رسمية ومجتمعية وفردية شاملة، تتجسد بمبادرة كبيرة مثل هذه المنحة، كما تتجسد بحرص أي قارئ على شراء نسخة أصلية من أي كتاب، حفظاً لحقوق الملكية الفكرية».

منحة 4.5 مليون درهم

كان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص مبلغ 4.5 مليون درهم لاقتناء أحدث الإصدارات والكتب من دور النشر المشاركة في الدورة الأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.