المعامل المعتمدة لتحليل كورونا للسفر إلى السعودية

تزايد البحث من قبل المواطنين الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية، أو العودة مرة أخرى للدول الخليج، عن المعامل المعتمدة لتحليل كورونا للسفر للسعودية، وذلك عقب إعلان هيئة الطيران السعودية عن تخفيف بعض الإجراءات من أجل عودة المواطنين الذين يرغبون في العمل في المملكة العربية أو في حالة عودة العمرة مرة أخرى، لابد من وجود تحليل معتمد لسماح لهم بدخول أراضي المملكة.

ترصد «الوطن» في السطور التالية المعامل المعتمدة لتحليل كورونا للسفر للسعودية، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 23 معملًا معتمدا لتحليل كورونا للسفر للسعودية على مستوى الجمهورية، لإصدار تحليل PCR للمسافرين إلى الخارج، إلى جانب المعمل التحليل الرئيسي بالقاهرة.

وشملت قائمة المعامل المعتمدة في عدد كبير من المحافظات، لتسهيل إصدار تحليل pcr، للسفر للخارج للدول التي تطلب من المسافرين تحليل معتمد.

عنوان المعامل المركزية على مستوى الجمهورية لعمل تحليل pcr

- محافظة قنا: مستشفى حميات قنا.

ـ محافظة بورسعيد: مستشفى حميات بورسعيد.

ـ محافظة جنوب سيناء: مستشفى الطور العام.

ـ محافظة دمياط: مستشفى حميات دمياط.

ـ محافظة الإسماعيلية: مستشفى حميات الإسماعيلية.

ـ محافظة أسوان: مستشفى حميات أسوان.

ـ محافظة الشرقية: المعمل المشترك بالشرقية.

ـ محافظة الفيوم: مستشفى الفيوم العام.

ـ محافظة أسيوط: مستشفى صدر أسيوط الوليدية.

ـ محافظة الأقصر: مستشفى حميات الأقصر.

ـ محافظة البحيرة: المعمل المشترك بدمنهور.

ـ محافظة الغربية: مستشفى حميات طنطا.

ـ محافظة الدقهلية: مستشفى المنصورة الدولي.

ـ محافظة الإسكندرية: مستشفى حميات الإسكندرية.

ـ محافظة البحر الأحمر: المعمل المشترك بالغردقة.

ـ محافظة شرم الشيخ: مستشفى شرم الشيخ الدولي.

ـ محافظة كفر الشيخ: مستشفى الزعفرانة.

ـ محافظة مطروح: مستشفى النجيلة.

ـ محافظة سوهاج: مستشفى أخميم المركزي.

ـ محافظة بني سويف: المعمل المشترك ببني سويف.

ـ محافظة المنوفية: مستشفى حميات شبين الكوم.

ـ محافظة القليوبية: مستشفى حميات بنها.

ـ محافظة المنيا: مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.