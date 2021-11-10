هل يسبب لقاح كورونا التهاب عضلة القلب للأطفال؟.. طبيب يجيب

بعد موافقة وزارة الصحة والسكان الأيام الماضية عن تطعيم الأطفال ما بين عامين 18 عام إلى 15 عام، وهناك سيل من الأسئلة التي طرحت من قبل أولياء الأمور من مختلف الجهات على الأطباء المتخصصين حول اللقاحات وآلية عملها ومدى تأثيرها على صحة الأطفال، وهل هناك أعراض جانبية أخرى ظهرت على الأطفال دون الأعراض المتعارف عليها التي تظهر على الأشخاص البالغين.

الأعراض الجانبية التي تظهر على الأطفال عند أخذ اللقاح

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الأعراض الجانبية التي ظهرت على الأطفال وفقا لنتائج التجارب السريرية التي أجريت على الأطفال في المرحلة العمرية ما بين 18 عام إلى 15 عام كانت تتشابه مع الأعراض الجانبية التي تظهر على البالغين عقب الحصول على اللقاح.

وتابع عنان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الأعراض تتمثل في «آلام بموقع الحقن والإرهاق، والصداع، وآلام العضلات، والقشعريرة، وآلام في المفاصل، والحمى، وتورم موقع الحقن واحمرار وغثيان واعتلال العقد اللمفية وانخفاض الشهية».

الأطفال الذين يعانون من أمراض قلبية لابد من استشارة الطبيب المختص قبل أخذ اللقاح

وأكد عنان، أن هناك بعض الأعراض الجانبية الأخرى التي تم رصدها على بعض الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وتمثلت في وجود التهاب بعضلة القلب وذلك بعد شكوى أحد الأطفال حول وجود بعض الألم في عضلة القلب وتبين السبب أن لقاح كورونا سبب التهاب لعضلة القلب.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن التهاب عضلة القلب لا يظهر على الأطفال الأصحاء ولا يوجد أي مشكلة في تلقي اللقاح، متابعًا أن التهاب عضلة القلب تظهر على الأطفال الذين يعانون من مرض مزمن بالقلب أو وجود مشاكل صحية للأطفال بعضلة القلب يجب استشارة الطبيب المختص قبل أخذ اللقاح.