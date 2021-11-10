«البيئة» تحذر من مخاطر التلوث الضوئي وتوضح أضراره

حذرت وزارة البيئة من خلال إدارتها الصحية من مخاطر مصادر التلوث الضوئي، وتأثيره وتهديداته الواقعة على البيئة، وخاصة فيما يتعلق بتعطيل النظام البيئي والحياة البرية، وصنفت الوزارة من خلال تقرير لها نشرته عبر موقعها الالكتروني على شبكة الإنترنت مصادر التلوث الضوئي، إلى ثلاثة أنواع رئيسية سوف نستعرضهم بالتفاصيل في السطور التالية.

مصادر التلوث الضوئي

1- الضوء المتعدي: وهو أن يتعدى الضوء الغرض المقصود منه إلى إنارة ما في جواره، كإضاءة الطريق التي تنير المباني والمنازل المجاورة.

2- الضوء الوهج: وهو الضوء الذي يسبب صعوبة في الرؤية المباشرة بسبب وهجه المبهر والقوي.

3- الضوء الصاعد للسماء: وهو ذلك الضوء الذي يكون موجها إلى السماء بشكل مباشر، ولا يمكن ملاحظة أثره إلا بوجود سحب أو غبار، وهو يعد أخطر أنواع التلوث الضوئي.

مخاطر التلوث الضوئي.. يهدد الحياة البرية

واستعرضت الوزارة التأثيرات البيئة الناتجة عن التلوث الضوئي، في عدة قطاعات سوف نستعرضها في السطور التالية:

1- يؤثر التلوث الضوئي على الحياة الطبيعية والعمليات البيولوجية للعوالق البحرية «zooplankton».

2- يؤثر على مراحل النمو لبعض الحيوانات كالضفدع الأمريكي.

3- يؤثر على هجرة الطيور لأنها عندما تهاجر في الليل تستخدم ضوء القمر والنجوم لتحديد الاتجاه أثناء رحلتهم، فيمكن للضوء الصناعي أن يجعلهم ينحرفون عن مسارهم ويتجولون في المدن، وفي بعض الأحيان يصطدمون في المباني ويموتون، بالإضافة إلى ذلك يمكن للضوء الصناعي أن يعرقل دوراتها.

3- يؤثر على الحياة البرية للحيوانات الليلية التي لها عيون حساسة للضوء مثل الراكون، والقيوط، والخفافيش، والغزلان، وبعض أنواع الطيور.

4- يؤثر على الدورة الإنجابية لبعض الحيوانات مثل الضفادع فهي توقف التزاوج في المناطق التي يوجد بها تلوث ضوئي، كما يؤثر على الإشارات الحيوية للحيوانات المستخدمة في التزاوج، وأيضا التحذير من الحيوانات المفترسة.

5- يؤثر أيضا على قدرة النباتات على التكاثر، لأن العث الليلي يلعب دوراً مهماً في التلقيح لبعض المحاصيل وأنواع النباتات، لذا فإن تضاؤل أعداد العثة له تأثير كبير على نمو النباتات والإنتاجية، خاصة النباتات المزهرة.

6- التلوث الضوئي يزعزع توازن الحيوانات المفترسة والفريسة، فالحيوانات الليلية تنام أثناء النهار وتقوم بمعظم صيدها في الليل، فيغير التلوث الضوئي دورتهم ويحول الظلام في الليل إلى ضوء النهار.

7- يؤثر التلوث الضوئي على السلسلة الغذائية بأكملها والنظم الإيكولوجية.