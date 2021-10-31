باحث: اقتحام الحياة البرية سبب الفيروسات

قال الدكتور إسلام حسين، الباحث المتخصص في علم الفيروسات، إن هناك الكثير من التحورات التي ظهرت ومازالت تظهر في شكل تحورات جديدة لفيروس كورونا، ولكن أهمهم حاليًا هو تحور دلتا، الذي بدأ يظهر منه تحورات أخرى فرعية، وهو سريع الانتشار.

«حسين»: للأسف كورونا مش هيكون الوباء الأخير والأقوى اللي هيواجه البشرية

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة له عبر الفيديو من الولايات المتحدة ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن تحذيرات منظمة الصحة العالمية من ظهور فيروسات أخرى جديدة متطوره من فيروس كورونا هو أمر طبيعي وليس بالجديد، «للأسف كورونا مش هيكون الوباء الأخير والأقوى اللي هيواجه البشرية، وفيه صراع مستمر على تاريخ الفيروسات، ولكن كورونا كان الأبرز والأهم، والصراع ده هيفضل مستمر».

حسين: السلوك البشري من الممكن أن يسهل فرص تنوع الفيروسات

وأوضح أن السلوك البشري من الممكن أن يسهل فرص تنوع الفيروسات التي تستطيع دخول الخلايا البشرية وتسبب العدوى، «إحنا بنقتحم الحياة البرية بشكل مستمر ودائم، واستهلاك بعض الحيوانات للغذاء، وإحنا اللي بنروح ليهم لحد عندهم».

وأكد أن التغيرات المناخية من الممكن أن تؤدي لزيادة النواقل المعدية كالحشرات إلى المدن والدول التي لم تشهد مثل تلك الحشرات من قبل، «بنتعامل مع الحادثة بعد ما تحصل لأن قوتنا على التوقع ضعيفة جدا، ولدينا أدوات العلماء بيستخدموها، وأغلبية الأبحاث كانت على الأنفلونزا والكورونا مكنش عليه اهتمام كبير، وممكن الفيروس المسبب للوباء القادم لا يخص أنفلونزا أو كورونا، وعدد الفيروسات اللي نعرفها كبشر قليل جدا حوالي 3 الآف نوع، ولكن فيه 1.8 مليون نوع من الكائنات الحية لكل منهم عنده نوع من الأنواع اللي ممكن تصيبه».