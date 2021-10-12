وزيرة البيئة: التمويل وترشيد استخدام الحياة البرية سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية

علقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على تسليمها رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لدولة الصين، قائلةً: «رئاسة المؤتمر لا تقف عند حدود التنظيم، لكن الدولة تكون مسؤولة عن تنفيذ التوصيات التي خرجت من مؤتمر التنوع البيولوجي».

وزيرة البيئة: كانت مهتمنا إعداد خارطة طريق للعالم

وأوضحت وزيرة البيئة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني: «كان ملقى على عاتقنا مهمة شاقة جدا وهي إعداد خارطة طريق للعالم، وتحديدا لـ198 دولة مشاركة في هذه الاتفاقية، وبالتالي فقد جرى التفاوض مع كل هذه الدول للتوصل إلى أجندة دولية».

ضغطنا على الدول المتقدمة لتوفير التمويل اللازم

وأضافت: «عملنا نوعا من أنواع الضغط على الدول المتقدمة لكي توفر وسائل التمويل وترفع الطموح للحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أن قارة أفريقيا تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية، ولكي نحافظ على هذه الموارد فإننا نحتاج إلى تمويل وإجراءات صارمة وعدم إسراف في استخدام الحياة البرية».

وقالت، أن مصر وضعت الشواغل الأفريقية طوال رئاستها للمؤتمر لمدة 3 سنوات، ضمن أولويات خارطة الطريق المستمرة حتى عام 2050

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بكلمته أمام مؤتمر التنوع البيولوجي في الصين «نعيش الآن مرحلة دقيقة في تاريخ البشرية، تتطلب منّا بذل جهود حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسّام أمامنا، والتي زادت حدّتها خلال جائحة كورونا، وما زلنا نتعامل مع آثارها السلبية على المستويات كافة».