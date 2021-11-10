مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يحتفي برموز السينما المصرية

كشفت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تفاصيل المكرمين في الدورة الأولى من المهرجان الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل، بمدينة جدة السعودية، ويُظهر اختيار المكرمين احتفاء واضح بالمرأة في السينما العربية، فجاء من بينهم النجمة المصرية ليلى علوي بالإضافة إلى المخرجة السعودية هيفاء المنصور.

تكريم ليلى علوي وهيفاء المنصور في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

وأوضحت إدارة البحر الأحمر السينمائي، عبر الحساب الرسمي للمهرجان على «تويتر»: «لعبت المرأة العربية دوراً مهما في السينما، سواءً أدّى هذا الدور خلف الكاميرا أو أمامها».

ولم يقتصر احتفاء مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمرأة على التكريمات فقط، حيث ينظم ندوة للنجمة يسرا، بعد عرض النسخة المرممة من فيلم «حرب الفراولة» للمخرج خيري بشارة، من قبل مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وذلك ضمن برنامج «كنور البحر الأحمر» على هامش فعاليات المهرجان.

ندوة للفنانة يسرا بعد عرض فيلم «حرب الفراولة» في المهرجان

ويتضمن برنامج «كنور البحر الأحمر» عرض مجموعة من الأفلام الكلاسيكية التي شارك المهرجان في ترميمها، من بينها «قليل من الحب كثير من العنف» للمخرج رأفت الميهي، وهو الفيلم الذي اختارته الفنانة ليلى علوي لعرضه في المهرجان، بإضافة إلى فيلم «دعاء كروان» للمخرج هنري بركات، وهو من اختيار المخرجة السعودية هيفاء المنصور، التي تعدّ بركات مصدر إلهام بالنسبة لها.

وأوضح أنطوان خليفة مدير البرنامج العربي والأفلام الكلاسيكية بالمهرجان، أن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تهدف إلى المحافظة على الموروث السينمائي، وهو ما يدفعها للمساهمة في ترميم وإعادة إحياء العديد من الروائع العربية والعالمية، قائلًا: «فرصة للاحتفاء بهذه الأعمال، وإعادة اكتشافها، والاستلهام من روح والابتكار الذي قدّمتها».