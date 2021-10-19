معلومات عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قبل الدورة الأولى

تنطلق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهو مهرجان السينما السعودي الدولي الأول في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يهدف صناعه ليكون ملتقى صناع الأفلام والفنّانين والجماهير بمشاركة مجموعة كبيرة من صناع السينما والنجوم من مختلف دول العالم، وذلك فضلا عن الورش والندوات المقامة ضمن فعالياته.

وكان من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في مارس 2020 إلا أن تمت تأجيلها بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتم بعد ذلك الاستقرار على ديسمبر 2021، وفيما يلي كل المعلومات عن الدورة الافتتاحية للمهرجان السينمائي السعودي الدولي الأول.

معلومات عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي:

- يضم برنامج المهرجان 11 قسما، منها مسابقة البحر الأحمر للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، ثم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة، بالإضافة إلى أقسام روائع العالم، روائع عربية، اختيارات عالمية، سينما السعودية الجديدة (الأفلام الطويلة)، وغيرها من الأقسام.

- تمنج لجنة التحكيم الدولية الأفلام الفائزة جوائز اليُسر، وتتضمن اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل بقيمة 100 ألف دولار، وأفضل إخراج بقيمة 30 ألف دولار، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بقيمة 20 ألف دولار، وجائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم قصير بقيمة 25 ألف دولار، وذاك بخلاف جوائز التمثيل والسيناريو وجائزة الجمهور.

10 ملايين دولار لدعم 100 مشروع سينمائي عربي

- أطلقت مؤسسة المهرجان صندوق البحر الأحمر بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك بهدف دعم مشروعات المخرجين من إفريقيا والعالم العربي، ومن المقرر أن يدعم في عامه الأول أكثر من 100 مشروع في مراحل التطوير، أو الإنتاج، أو ما بعد الإنتاج، وحصل 14 مشروعا سينمائيا عربيا على دعم صندوق البحر الأحمر للإنتاج أو لعمليات ما بعد الإنتاج.

- يشارك في سوق البحر الأحمر المقام على هامش فعاليات الهرجان أكثر من 350 محترفاً من العاملين في مجالات الإنتاج والتوزيع والمبيعات، كما يقدم 3 جوائز نقدية، الأولى جائزة تطوير بقيمة 25 ألف دولار أمريكي، وجائزة إنتاج بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى جائزة بقيمة 30 ألف دولار للمشروعات المشاركة في السوق وتختارها لجنة التحكيم المكونة من المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، وومؤسس مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، المنتج الألماني ثاناسيس كاراثانوس.