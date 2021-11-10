السيسي يرحب برئيسة تنزانيا: تجمعنا روابط وعلاقات راسخة

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ سامية حسن رئيسة تنزانيا والوفد المرافق لها خلال زيارتها بمصر، في أول زيارة لها في القاهرة، معربًا عن اعتزازه بما يجمع بين البلدين من علاقات وروابط راسخة.

توافقت إرادتنا السياسية على تدشين مرحلة جديدة من الشراكة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين رئيسة تنزانيا بقصر الاتحادية، «لقد أجريت اليوم مع رئيسة تنزانيا مباحثات ثنائية مثمرة سادتها روح التفهم والتنسيق المتبادل حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت إرادتنا السياسية على تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة التي تجمع البلدين والبناء على الإنجازات المهمة التي شهدتها العلاقات بين البلدين الفترات الأخيرة».