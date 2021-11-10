رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي يرحب برئيسة تنزانيا: تجمعنا روابط وعلاقات راسخة

كتب:

نرمين عفيفي
03:06 م | الأربعاء 10 نوفمبر 2021
السيسي

السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ سامية حسن رئيسة تنزانيا والوفد المرافق لها خلال زيارتها بمصر، في أول زيارة لها في القاهرة، معربًا عن اعتزازه بما يجمع بين البلدين من علاقات وروابط راسخة.

توافقت إرادتنا السياسية على تدشين مرحلة جديدة من الشراكة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين رئيسة تنزانيا بقصر الاتحادية، «لقد أجريت اليوم مع رئيسة تنزانيا مباحثات ثنائية مثمرة سادتها روح التفهم والتنسيق المتبادل حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت إرادتنا السياسية على تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة التي تجمع البلدين والبناء على الإنجازات المهمة التي شهدتها العلاقات بين البلدين الفترات الأخيرة».

اقرأ المزيد:

السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي

سفير الأردن: إنجازات السيسي عظيمة وينعكس تأثيرها على الأمة العربية

السيسي يستقبل رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بقصر الاتحادية

برلماني: كلمة الرئيس السيسي خلال المنتدي الاستخباري «تاريخية»