برلماني: كلمة الرئيس السيسي خلال المنتدي الاستخباري «تاريخية»

أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باستضافة القاهرة للاجتماع الاستثنائي لرؤساء المنتدى العربي الاستخباري، بحضور رؤساء أجهزة المخابرات العربية، مثمنًا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى عبر الفيديو كونفرانس، والرسائل الذي بعثها لكافة الدول، والتي كانت أبرزها أن مصر لم ولن تألوا أي جهد في مساعدة أشقائها على الوصول ببلادهم إلى بر الأمان، والتي تؤكد على حماية مقدرات شعوب المنطقة ومواجهة كافة الأزمات المحتملة، واصفها بـ«التاريخية».

تجمع فريد من نوعه

وأكد «مهني»، خلال بيان صادر عنه، على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة المصرية والمخابرات العامة وكل الأجهزة الأمنية في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية الأمن القومي المصري والعربي داخليا وخارجيا، لافتًا إلى أن المنتدي الاستنخباري يعد تجمع فريد من نوعه، وهى المرة الأولى التي يعقد مثل هذا المنتدى بالمنطقة، كما أنه يساهم في حماية الأمن القومى العربي، وتعزيز التعاون الاستخباري فى مجال مكافحة الإرهاب، الذي يهدد الأمن العربي.

مكافحة الإرهاب

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انعقاد الاجتماع الاستثنائي لرؤساء أجهزة الاستخبارات العربية في القاهرة له دلالة على خطورة القضايا التي تشهدها المنطقة حالياً، وأبرزها ملف الإرهاب ومكافحته التي باتت حتمية على كل الدول لمكافحته، واستشهد الرئيس السيسي بما حدث في مصر قائلًا: «انظر لموضوع مكافحة الإرهاب إلى ما فعلته مصر خلال الـ5 سنوات السابقة من تطوير وتنمية وهذا أساسي في مكافحة الإرهاب».

المنتدى العربي الاستخباري

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه، كلمة عبر الفيديو كونفرانس، أمس الثلاثاء، لرؤساء أجهزة المنتدى العربي الاستخباري، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الاستثنائي للمنتدى، الذي يعقد بالقاهرة.

وقال: «أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر، التي تحظى دائمًا بتواجدكم أخوة أعزاء على قلوبنا، ورفقاء درب في مسيرة بلادهم نحو الأمن والاستقرار، رغم تقلبات وأحداث تبوق بها منطقتنا العربية، منذ أكثر من عقد من الزمان».