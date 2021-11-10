السيسي يؤكد دعم مصر لجمهورية تنزانيا الشقيقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ جهود تعزيز التعاون بالمجالات الاقتصادية والتنموية بين مصر وتنزانيا باهتمام خاص في المباحثات، اليوم، مضيفًا «أكّدت دعم مصر لجمهورية تنزانيا الشقيقة، وأعربت عن استعداد مصر للتعاون بشأن نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وتوفير الدورات التدريبية التي تقدمها عدة جهات مصرية وفي مقدمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية».

مصر مستعدة للتعاون لنقل خبراتها وتوفير الدعم الفني لتنزانيا

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين سامية حسن رئيسة تنزانيا بقصر الاتحادية: «توافقنا على الاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري، وسبل زيادة الاستثمار في تنزانيا».