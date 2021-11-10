أسعار القهوة بالأسواق.. المصريون استهلكوا «بن» بـ146 مليون جنيه في شهر

يتلذذ كثيرون بتذوق القهوة ولا يستغنون عن احتسائها يوميا، حيث تساعدهم على تعديل مزاجهم وتنبيههم إن كانوا يعانون من النعاس، حتى أصبحت جزءا أساسيا من يومهم، وهو ما ظهر في بيانات رسمية، أكدت ارتفاع واردات مصر من البن مؤخرا.

ووفق الإحصائيات الرسمية في بيان صادر عن الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء أمس، بلغت قيمة الواردات المصرية من البن غير المحمص 9 ملايين و140 ألف دولار، أي نحو 146 مليونا و240 ألف جنيه في أغسطس الماضي، بزيادة بلغت قيمتها مليون و990 ألف دولار، ما يعادل نحو 31 مليونا و840 ألف جنيه، وذلك مقارنة بالعام الماضي.

وفي ظل حب الكثيرين للقهوة، وحرصهم على تجربة أنواع مختلفة منها بشكل دائم، تواصلت «الوطن» مع محمد شوكت تاجر بن في المنصورة، تحدّث عن أسعار القهوة في الأسواق.

أسعار القهوة في الأسواق

توجد العديد من أنواع القهوة في الأسواق يتم استيرادها من البرازيل وبولندا، إضافة إلى الهندي والإثيوبي (حبشي) فوادمالا، وأمريكا اللاتينية التي يوجد بها أفضل أنواع القهوة في العالم وأغلاها سعرا.

أسعار طن البن

- يتراوح سعن الطن الفيتنامي من القهوة بين 43 إلى 46 ألف جنيه.

- يصل سعر الطن الإندونيسي من القهوة إلى 50 ألف جنيه.

- يتراوح سعر طن القهوة الهندي بين 44 إلى 49 ألف جنيه.

- يصل سعر الطن البرازيلي من القهوة إلى 78 ألف جنيه.

- يتراوح سعر طن القهوة الإثيوبية (الحبشي) بين 67 حتى 78 ألف جنيه.

- يتراوح سعر القهوة الكولومبي بين 98 حتى 115 ألف جنيه.

أسعار القهوة في الأسواق

يتراوح سعر كيلو القهوة السادة الفاتح والغامق من الماركات الشهيرة المعروفة في الأسواق بين 130 حتى 150 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البن السادة من 70 حتى 160 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البن المحوج بين 90 حتى 180 جنيها.

وقال شوكت تاجر البن، إنّ الأسعار تختلف وفق المنتج والاسم التجاري في السوق وتكاليف التشغيل، متوقعا ثبات أسعار القهوة في مارس المقبل وانخفاضها عن الوقت الحالي بنسبة 13%.