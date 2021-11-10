إدراج 5 متهمين بالانضمام لخلية داعش الزاوية الحمراء على قوائم الإرهاب

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إدراج 5 متهمين بينهم سيدة والمحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «داعش الزاوية الحمراء»، له على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية.

المؤبد لثلاث متهمين والمشدد لمتهم و3 سنوات لسيدة

كما قضت بالسجن المؤبد لثلاث متهمين والمشدد 10 سنوات لمتهم، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهمة، وأمرت بوضع المحكوم عليهم والكيان التابعين له، تنظيم داعش الإرهابي، على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية.

والمتهمون الصادر بحقهم أحكام المؤبد هم محمد أحمد، ويحيى كمال، وعبد الرحمن كمال، والمتهم الصادر بحقه حكم بالسجن المشدد 10 سنوات هو صبري سعد، والمتهمة الصادر بحقها حكم بالسجن المشدد 3 سنوات هي رضوى عبد الحليم.

تعريض سلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية

وجاء في أمر الإحالة، تولي المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وضم أمر الإحالة تأسيس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم، وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ضم أمر الإحالة أنَّ المتهم روّج بطريق مباشر لارتكاب جريمة إرهابية، بأن روّج للانضمام إلى الجماعة الإرهابية ولأفكارها الداعية لاستخدام العنف وكان ذلك بالقول، وبتداول مقاطع مرئية صادرة عن تلك الجماعة عبر شبكة المعلومات الدولية، على النحو المبين بالتحقيقات.