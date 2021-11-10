«الوطن» الصحيفة المصرية الوحيدة المرشحة لجائزة الصحافة العربية في «الصحافة الذكية»

تنافس جريدة «الوطن» على الفوز بجائزة الصحافة العربية، فئة الصحافة الذكية، في دورتها العشرين، وهي الصحيفة المصرية الوحيدة التي تنافس على الجائزة مع كل من صحيفة سبق السعودية، وصحيفة إندبندت العربية.

وعلى المستوى الفردي، تنافس الزميلة شيماء عادل، على جائزة الصحافة العربية فئة «الصحافة الإنسانية»، إلى جانب منافسة الزميل أحمد ماهر أبوالنصر، على جائزة في فئة الصحافة العربية للشباب.

«الوطن» تفوز بجائزة الصحافة العربية فئة الشباب عام 2020

كانت الزميلة سمر صالح بقسم المتابعة الخبرية في جريدة «الوطن» قد فازت بجائزة الصحافة العربية - فرع الشباب، في حفل ختام منتدى دبي للإعلام 2020.

وشاركت سمر صالح في المسابقة بعدد من الموضوعات التي نُشرت في الجريدة خلال العام الماضي، أبرزها «تحمله في شنطة على ظهرها.. فرح تعيش بقلب صنعه مجدي يعقوب».

وقال نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، إنه سيتم تكريم الفائزين يوم 28 نوفمبر الجاري ضمن حفل يقام بهذه المناسبة في «ساحة الوصل» بإكسبو 2020 دبي، أهم حدث حضاري وثقافي على مستوى العالم، بحضور قيادات العمل الإعلامي في المنطقة بما في ذلك المؤسسات الصحافية العربية والعالمية والإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم، ضمن أكبر تجمع لجوائز الصحافة في المنطقة العربية.

يُذكر أن جائزة الصحافة العربية قد كرمت على مدار تاريخها وخلال 20 عاماً ما يقارب 300 مبدعاً في عالم الصحافة ضمن الفئات المختلفة للجائزة والتي غطت مختلف التخصصات الصحافية وواكبت تطورات المهنة خلال عقدين من الزمان، محافظة على موقعها كأهم وأبرز منصات الاحتفاء بالمبدعين في رواق صاحبة الجلالة، وأكثرها تأثيراً في ناحية التحفيز على الارتقاء بمستوى الإبداع الصحافي في شتى صوره وأشكاله.