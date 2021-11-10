رئيسة تنزانيا: صداقتنا مع مصر تتجسد في بناء سد جوليوس نيريري

قالت سامية حسن، رئيسة تنزانيا، إن التقدم الذي حدث بمصر هو درس مستفاد لبلادها، موضحة أنها تناقشت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وناقشت معه أيضا التقدم المحرز بإنشاء سد جوليوس نيريري في تنزانيا، «أكدنا مجددا على شعورنا بالرضا والتقدير حول العلاقات الممتازة طويلة الأمد التاريخية بين مصر وتنزانيا، والزيارة اليوم تدل على الصداقة والتعاون بيننا، والتي تتجسد في بناء سد جوليوس نيريري، والتي تعكس الوحدة والأخوة والعدالة والتحرر الاقتصادي للشعب الإفريقي، فعند استكمال بناء السد من المتوقع توليد 1500 ميجاوات من الكهرباء، وهذا يمثل قفزة كبيرة على جدول أعمال الطاقة بتنزانيا».

سامية حسن: نتمتع بالسلام والهدوء في تنزانيا

وأضافت رئيسة تنزانيا، خلال حديثها بالمؤتمر الصحفي المشترك بينها وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، «أطلعت شقيقي الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن تنزانيا تواصل التمتع بالسلام والهدوء بكل مجالات الحياة، سواء المجال السياسي والاقتصادي، مما قدم فرصة للحكومة لتطوير الخدمات وتطوير الاقتصاد».

رئيسة تنزانيا تشكر السيسي لإدخاله اللغة السواحيلية للمعاهد المصرية

ووجهت رئيسة تنزانيا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على إدخالة اللغة السواحيلي بمعاهد اللغات المصرية فهي من اللغات الأساسية بتنزانيا، «سنرسل فريقا من الخبراء لمناقشة احتياجات مصر، والتناقش حول تعاون مصر وتنزانيا»، مؤكدة: «ناقشت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي التعاون بيننا في المجال العسكري، وأوجه التحية لمصر حول دعمها لبناء الجيش لدى تنزانيا، من خلال زيادة التدريبيات العسكرية لمكافحة التطرف والقرصنة، ونعرب عن خالص امتناننا لمصر حول ذلك».