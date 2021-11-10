السيسي يعلن دعم مصر الكامل لإنشاء سد جوليوس نيريري في تنزانيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ النجاح الذي حققته الشركات المصرية على أرض تنزانيا، خير دليل على زخم العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا دعم مصر الكامل لتنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري، لضمان تحقيق أفضل المعايير الإنشائية، ليصبح السد نموذجا رائدا ورمز للتعاون بين مصر وتنزانيا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في قصر الاتحادي، مع رئيسة تنزانيا، أنّ مشروع سد جوليوس نيريري، سيحقق آمال وتطلعات الشعب التنزاني، كما يساهم في استغلال دول حوض النيل لمواردها المائية بشكل مثالي، بما لا يؤثر على الدول الأخرى».