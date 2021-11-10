رئيس التحرير

محمود مسلم

أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي.. زارت معرض حرف يدوية (صور)

كتب:

إبراهيم الديهي
04:54 م | الأربعاء 10 نوفمبر 2021
أهالى أشمون يتجمعون لإستقبال قرينة رئيس الجمهورية

أهالى أشمون يتجمعون لإستقبال قرينة رئيس الجمهورية

استقبل أهالي قرية «شمّا» التابعة لمركز «أشمون» بمحافظة المنوفية، السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خلال زيارتها الأولى لمتابعة معرض التراث للحرف اليدوية لسيدات القرية، وقدم الأهالي التحية لقرينة الرئيس وسط حالة من السعادة والفرحة.

قرينة الرئيس تتابع قافلة «حياة كريمة» الطبية

وعقدت قرينة رئيس الجمهورية، اجتماعًا مع متطوعات «حياة كريمة»، كما تفقدت قرية «شمّا»، والتقت عدد من الأهالي، كما تابعت القافلة الطبية التي نظمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أهالي قرية «شمّا» يعبرون عن فرحتهم بزيارة قرينة الرئيس لقريتهم

وعبّر أهالي «شمّا» عن سعادتهم بزيارة قرينة الرئيس لقريتهم، مؤكّدين حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديرهم لمبادرة «حياة كريمة».

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

قرينة الرئيس تهنئ المصريين بالمولد النبوي: أدعو الله بحماية مصر وشعبها

انطلاق مسابقة «بداية حلم» برعاية قرينة الرئيس

والدة بطلة تجديف: قرينة الرئيس تدعم قضايا المرأة وأملي تسمعنا

بسبب كورونا.. قرينة الرئيس توجه رسالة إعزاز وتقدير لكل طبيبة وممرضة