انطلاق مسابقة «بداية حلم» برعاية قرينة الرئيس

أطلقت وزارة الشباب والرياضة اليوم، مسابقة « بداية حلم»، في مؤتمر صحفي شهده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت رعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس.

قرينة الرئيس: الدولة المصرية على مدار تاريخها تعمل على تمكين الشباب

وألقت انتصار السيسي، قرينة الرئيس كلمة مسجلة لها خلال المؤتمر، أكدت فيها أن الدولة المصرية على مدى تاريخها العريق، تعمل دائمًا على تمكين الشباب في شتى المجالات، إلا أن الفترة الحالية شهدت تغيرا جذريا في إيمان الدولة، بأنه لا غني عن مساهمات الشباب ودورهم في صياغة حاضر وطننا وبناء مستقبله.

وأضافت: بل إننا في الوقت ذاته، أصبحنا نمتلك وعيا لا يشوبه شك، أن اللحاق بركب الشباب، السبيل الوحيد لبناء دولتنا المصرية العصرية الحديثة، وفق ما يصبو إليه ويحلم به الشعب المصري هو، وأقول لأبنائي وبناتي من شباب مصر «احلموا دون حدود.. واعملوا دون قيود.. وشاركوا بفاعلية»، وستحصدون ثمار ما تزرعونه خير ونماء ليكن رصيدة لكم وللأجيال المقبلة بإذن الله.

انتصار السيسي: مسابقة بداية حلم إحدى الفرص الواعدة التي نقدمها لكم

وأضافت قرينة الرئيس، أن مسابقة «بداية حلم»، إحدى الفرص الواعدة التي نقدمها لكم، لتشاركوا فيها بأفكاركم ومبادراتكم المجتمعية، لتضاف إلى العديد من المساهمات التي تقدمونها لرسم مستقبل أفضل لكم ولوطنكم.. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته وتقديره للمشاركة في واحدة من أهم المناسبات التي استعدت وزارة الشباب والرياضة لإطلاقها، وهى مسابقة «بداية حلم»، تلك المسابقة التى تضيف الكثير إلى جهود وزارة الشباب والرياضة، في شأن تمكين الشباب، وتعظيم مساهماتهم والاستفادة منها على كل أصعدة العمل الوطني من خلال تبني العديد من المبادرات الشبابية، وتحويل رؤى الشباب وأفكارهم، إلى برامج ومشروعات تساهم فى بناء الوطن من خلال صياغة حاضره وبناء مستقبله، وفق ما نصبو إليه جميعاً.

أشرف صبحي: رعاية قرينة الرئيس لـ«بداية حلم» هي القيمة المضافة الحقيقية للمسابقة

وأضاف الوزير، أن القيمة المضافة الكبيرة التى تمثلها تلك المسابقة، كونها حظيت بالرعاية الكريمة من قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي، التى تعكس دون شك التقدير الدائم والمتواصل للدولة المصرية، لأفكار الشباب ومشاركاتهم في شأن تحصين الهوية الوطنية المصرية، ودرء كل ما يواجهها من مشاكل وتحديات، وكذلك الاستفادة من إسهاماتهم فى تحقيق قفزات نوعية تنموية كانت نتيجتها تلك الطفرة التنموية غير المسبوقة التى شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية فى شتى المجالات، والعمل على وضع طموحات الشباب وتطلعاتهم فى مقدمة أجندة العمل الوطنى كأساس راسخ تنطلق به ومعه ركائز الجمهورية المصرية الجديدة التى وضحت معالمها وظهرت جميع بوادرها بفضل الرؤية الوطنية الخالصة وفى ضوء الاستراتيجية التنموية الشاملة للقيادة السياسية الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير الرياضة: دائما خطابات الرئيس لا تخلو من الحث والتعظيم لدور الشباب

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن خطابات رئيس الجمهورية لا تخلو في أية مناسبة محلية أو قارية أو دولية من الإشارات المباشرة للحث والتأكيد على تعظيم دور الشباب فى مختلف المجالات، إيماناً من سيادته بأنهم قوة مبدعة خلاقة ومورد إنتاجي فعال يجب أن يتم استثمارهم وتمكينهم اقتصادياً، واجتماعيا، وسياسيا، وثقافياً وفكرياً، وتوجيه طاقاتهم لخدمة المجتمع، وكان آخرها هذا التكريم الذى منحه الرئيس لأبنائه من الشباب الحاصلين على ميداليات أوليمبية بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وتوجيهاته للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ببذل المزيد من الجهد وتذليل كل ما يعتري شبابنا من عقبات ومساعدتهم على تجاوز مختلف التحديات فى سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات.

وتابع الوزير: «ما كان من شباب مصر إلا أن وجدوا سريعاً القدوة الحسنة، في قيادتهم السياسية وهى ما كانوا دائماً ما يبحثون عنها، فاستلهموا قيم العمل الدؤوب والمتواصل وحققوا من أوجه الإبداع والبناء الكثير مما كان له الأثر الكبير على إعلاء المصلحة الوطنية ورفع علم وطنهم وبقائه عالياً خفاقاً فى شتى المناسبات، وأدركوا فى ذات الوقت أن كل ما فعلته الدولة المصرية من أجلهم، ما هو إلا نبتة صالحة نزرعها في أرض خصبة وسيجنون ثمارها عاماً بعد آخر».