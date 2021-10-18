قرينة الرئيس تهنئ المصريين بالمولد النبوي: أدعو الله بحماية مصر وشعبها

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

شرَف النبي بمولده العالم وأضاء آفاق الكون في مثل هذا اليوم

وكتبت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «في ذكرى مولد سيد الخلق، أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، ففي مثل هذا اليوم شرَف النبي بمولده العالم وأضاء آفاق الكون حاملًا أعظم الرسالات، فكان رحمة وهدى للعالمين».

النبي الأمين ضرب أروع المثل في سمو الخلق

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: «سلام الله على النبي الأمين الكريم، الذي ضرب أروع المثل في سمو الخلق واللسان الصادق والإنسانية الرفيعة، وأدعو الله في هذه الذكرى العطرة الطيبة أن يحمي مصر وشعبها، وأن يعيد هذه الليلة المباركة بالخير واليمن والبركات على جميع الشعوب العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بخير».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي نظمته وزارة الأوقاف، وحضره الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وكبار رجال الدولة.

كما ألقى الرئيس السيسي، كلمة خلال الاحتفالية، جاء فيها: «نحتفل اليوم معا بذكرى مولد أشرف الخلق وسيد المرسلين، الرحمة التي أرسلها رب العزة للعالمين، الشاهد والمبشر والنذير والداعي إلى الله والسراج المنير، إنه الحبيب المصطفى والرسول المجتبى سيدنا محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ الذي بعثه الله جل وعلا، ليغيّر وجه الدنيا بأسرها وليخرج الأمة من الظلمات إلى النور، وينشر أسمى القيم الإنسانية في شتى بقاع الأرض، وليدعو إلى العدل والخير والمحبة والسلام».

وتابع الرئيس السيسي: «بمناسبة هذه الذكرى العطرة، أتوجه بالتهنئة لشعب مصر الكريم ولكل الشعوب العربية والإسلامية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة علينا وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات».