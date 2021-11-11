حالة الطقس اليوم 11-11-2021.. شبورة كثيفة على الطرق حار على الجنوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، اليوم الخميس، طقسا معتدل الحرارة أثناء ساعات النهار، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس لطيفا ليلًا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره، وأثناء ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة اليوم، إن الشبورة المائية الكثيفة تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 27 18

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 26 18

طنطا 27 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 26 18

بلطيم 26 19

مطروح 25 16

السلوم 24 15

سيوة 26 14

بورسعيد 26 20

دمياط 26 21

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 27 18

السويس 27 20

العريش 25 19

رفح 25 18

رأس سدر 28 18

نخل 26 11

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 11

الطور 27 22

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 21

مرسى علم 30 20

الفيوم 27 16

بني سويف 28 17

المنيا 28 18

أسيوط 28 16

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 31 18

أسوان 33 20

إدفو 32 20

أبو سمبل 32 21

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 30 19

أبو رماد 29 19

حلايب 28 21

رأس حدربة 28 21