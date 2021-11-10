طقس الإسماعيلية اليوم الأربعاء.. شبورة كثيفة وإغلاق الطرق (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، شبورة كثيفة على كل الطرق السريعة الزراعية والصحراوية تسببت في انعدام الرؤية، فيما طالب رجال المرور المواطنين بعدم التحرك على الطرق.

وبدأت الشبورة في الازدياد بكثافة على الطرق من الساعة الخامسة فجرا، واستمرت حتى صباح اليوم، داخل المدينة وفي المركز والمدن.

إغلاق الطرق بسبب الشبورة

وأغلقت إدارة مرور الإسماعيلية طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، قرب محطة تحصيل الرسوم، ومنعت مرور السيارات، فيما تم إغلاق محور 30 يونيو أيضا بسبب الشبورة.

وأغلقت إدارة المرور مداخل ومخارج المدينة أمام الارتكاز الأمني بمنطقة «عز الدين»، وكذلك ارتكاز منطقة «الساعة» لمنع مرور أي سيارات وعبورها على الطرق السريعة.

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية بخدمات مرورية على مدار الساعات الماضية، حيث انتشرت على الطرق الزراعية والصحراوية، حيث بإغلاقها ومنعت المواطنين من السير.

كما حذرت إدارة المرور بعدم التحرك من المنازل لحين زوال الشبورة، وعودة الرؤية على الطرق مرة أخرى.

طوارئ في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ، منذ السبت الماضي، مع بدء نزول الشبورة بشكل كثيف علي الطرق الرئيسية.

وشكلت محافظة الإسماعيلية غرفة عمليات ضمت السكرتير العام للمحافظة ومديرية أمن الإسماعيلية وإدارة المرور ومرفق اسعاف الاسماعيلية ومديرية الصحة وشركة كهرباء القناة، إلى جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتتابع غرفة العمليات كافة الإخطارات الواردة والبلاغات والخاصة بسرعة توجيه أقرب دعم لها، سواء على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية أو داخل المراكز والمدن.