حالة الطقس اليوم 9-11-2021.. مائل للبرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة أثناء ساعات النهار، معتدلا على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، فيما يكون الطقس لطيفا ليلًا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره، وأثناء ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة اليوم، إن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، فيما تكون كثيفة على بعض مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحرين المتوسط والأحمر حالتهما من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 27 20

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 28 19

بلطيم 28 20

مطروح 24 18

السلوم 26 15

سيوة 26 14

بورسعيد 27 22

دمياط 28 21

الزقازيق 30 20

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 20

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 31 18

نخل 28 11

نويبع 30 22

طابا 29 20

كاترين 27 12

الطور 29 20

شرم الشيخ 31 22

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 20

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 17

قنا 34 18

الأقصر 34 19

أسوان 35 20

إدفو 35 20

أبو سمبل 34 21

الوادي الجديد 34 15

شلاتين 31 20

أبو رماد 29 20

حلايب 28 22

رأس حدربة 28 22