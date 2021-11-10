دعاء المطر مستجاب عن النبي.. علي جمعة يكشف سر تلاوته

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن دعاء المطر مستجاب، كما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، مؤكدا أنه له صيغة واردة عن رسول الله وهي بدء الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم- وختمه به، مؤكدا أن دعاء المطر مستجاب حال، الدعوة بهذه الصيغة عند نزول المطر، مؤكدا أن الدعاء منحة من الله تعالى يتفضل بها على عباده، كما أن دعاء مستجاب في المطر يعد من أخص خصوصيات العبادة.

دعاء المطر مستجاب

وأكد جمعه في فيديو له، أن وقت نزول المطر من أوقات فضل الله سبحانه ورحمته على عباده، وفيه توسعةٌ عليهم بالخير وأسبابه المختلفة، و كذلك فإن دعاء المطر مستجاب مظنّةٌ لإجابة الدعاء، لما قد جاء في حديث سهل بن سعد مرفوعًا عن دعاء مستجاب في المطر أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: «اثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر»، والمراد بالدعاء عند النداء؛ أي عند الأذان، أمّا دعاء المطر أي تحت المطر فهو وقت نزول المطر وعند هطوله، فهذا الحديث ممّا يدلّ على أهميّة الدعاء في ذلك الوقت، كما يُستحبّ للمسلم عند نزول المطر أن يُعرّض نفسه له حتى يصيب بدنه بشيءٍ منه.

أفضل دعاء المطر مستجاب

ويعد أفضل دعاء المطر مستجاب، مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِه، اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا ،اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ ، سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه ،اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا .

صيغ أخرى لترديد دعاء المطار

ومن الصيغ المأخوذة عن النبي أيضاً في دعاء المطر، هي: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم انت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.