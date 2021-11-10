حبس مسجلة خطر تنتحل صفة طبيبة نساء بسوهاج 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس مسجلة خطر، 4 أيام، على ذمة التحقيقات؛ بتهمة انتحال صفة طبيبة نساء وتوليد في سوهاج.

وأعلنت نقابة الأطباء، اليوم، أن أجهزة الأمن بسوهاج، ألقت القبض على سيدة بعد الاشتباه بها، وتبين أنه صدر ضدها 11 حكما قضائيا بالحبس، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية بقسم ثان سوهاج لإحالتها للنيابة المختصة، قدمت المتهمة لرجال الأمن بطاقة عضوية نقابة الأطباء مسجل بها أنها طبيبة نساء وتوليد، كما وجد بحوزتها دفترين روشتات طبية.

نقابة الأطباء تستعلم عن المتهمة

وأوضحت إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن المقدم أحمد صقر رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، والعميد مصطفى محمد علي، مأمور القسم، تواصلا معها بصفتها للاستعلام الرسمي عن المذكورة، واستعلمت عن بيانات المتهمة، وتبين عدم قيدها بالسجلات.

حبس المتهمة

وأضافت سلامة، بحسب بيان عن النقابة، أن الواقعة حدثت مساء أمس الثلاثاء، وتم عرض المتهمة على النيابة العامة، التي قررت حبسها.

وأشادت بسرعة تواصل الجهات الأمنية مع نقابة الأطباء، فيما يخص القضايا المهنية، وخاطبت سلامة المواطنين بتحري الحذر والاستعلام من نقابة الأطباء عند الشك في شخصية مقدم الخدمة الطبية.