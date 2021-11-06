«الأطباء» تستضيف الروائي أشرف العشماوي في صالون دار الحكمة الثقافي 

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن انطلاق أولى فعاليات صالون دار الحكمة الثقافي، حيث يستضيف المستشار والروائي أشرف العشماوي، وذلك يوم السبت 27 نوفمبر الساعة 7 مساء بدار الحكمة.

من هو أشرف العشماوي؟

يشار إلى أن أشرف العشماوي هو قاضٍ وروائي مصري، صدر له حتى الآن تسع روايات منها رواية «تويا» التي رُشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» عام 2012.

وحصل على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2014 عن روايته «البارمان» وجائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى مملكة البحرين الثقافية عام 2019 عن روايته «كلاب الراعي».

صالون دار الحكمة

وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت عن إطلاق «صالون دار الحكمة الثقافي»، والذي سيستضيف مشاهير الكتاب والمبدعين في كل المجالات في أمسيات ثقافية وإبداعية بحضور الأطباء والمهتمين.

وأوضح الدكتور علاء عمر المسؤول عن الصالون أن صالون دار الحكمة الثقافي يقوم عليه مجموعة متميزة من مثقفي مصر ويعتبر منارة ثقافية ونعمل على تقديم محتوى متميز ومختلف وندعو جميع المهتمين للمتابعة والمشاركة في فعاليات الصالون.

ودعت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة، ومقرر اللجنة الاجتماعية الأطباء والمهتمين لحضور فعاليات الصالون، وأكدت على الترحيب بمشاركة كل من لديه موهبة أدبية أو فنية من الأطباء في الصالون الثقافي، والذي سيقام في السبت الأخير من كل شهر بقاعة دار الحكمة.