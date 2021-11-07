«الأطباء»: نسبة تعرضنا للعدوى تصل لـ35% وتزيد لمن يعمل في مستشفيات العزل

قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الطبيب يتحول إلى مريض في بعض الأحوال، ويخضع للعلاج على يد زملائه من الأطباء، مشيرًا إلى أن نسبة تعرض الأطباء للعدوى تصل لـ35% وتزيد هذه النسبة لمن يعمل في مستشفيات العزل أو العناية المركزة، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية يجب أن يتفهم طبيعة مهنة الطبيب، وذلك خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، الذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم».

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية ينص على تشكيل لجنة من 7 أعضاء للنظر في الشكاوي الطبية بينهم عضو واحد فقط في نقابة الأطباء، وعضو من محكمة الاستئناف، ورئيس مصلحة الطب الشرعي، وجمعية أصدقاء المرضى، وعضو من نقابة المحامين، معقبًا: «هل يمكن أحد من هؤلاء أن يجامل الطبيب.. لا يمكن على الإطلاق»، مؤكدًا أن الطبيب ليس مجرمًا ليتم حبسه احتياطيا.

رفض الحبس الاحتياطي للطبيب في قضايا الخطأ الطبي

وأضاف «أمين»،: «الطبيب اللي اتبع البروتوكولات العلمية السليمة في إجراء أي عملية وحدثت مضاعفات، لا يجب أن يحاكم أمام لجنة قضائية بعيدة كل البعد عن العملية الفنية اللي أجراها»، موضحًا أنه يرفض فكرة الحبس الاحتياطي للطبيب في قضايا الخطأ الطبي.