ولي العهد الأردني يحضر تدريبا لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

شهد الأمير الحسين بن عبد الله ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، أحد الأنشطة التدريبية التي تجريها قوات الصاعقة بقاعدة المشير حسين طنطاوي العسكرية.

وبدأت الفعاليات بكلمة قائد قوات الصاعقة؛ نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وترحيبهم بالأمير الحسين بن عبد الله على أرض مصر، مؤكداً أن رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لصون مقدسات الوطن.

وتم عرض فيلم تسجيلي تناول نشأة وتطوير قوات الصاعقة المصرية كأحد أذرع القوات المسلحة القوية، ثم انتقل الوفد لتفقد مركز الرماية الإلكتروني، الذي يضم عدد من الأجهزة الحديثة والمتطورة ومساعدات التدريب، ونفذت مجموعة من مقاتلي قوات الصاعقة، عددا من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة، التي أصابت أهدافها بدقة عالية، أعقبه المرور على معرض للأسلحة الحديثة والمركبات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة.

وفى نهاية الزيارة، نفذت مجموعات من قوات الصاعقة بياناً عملياً لاقتحام منشأة وتحرير الرهائن، وظهر خلال البيان مدى ما يتمتع به مقاتلو قوات الصاعقة من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وحضر الزيارة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وسفير الأردن بالقاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية.