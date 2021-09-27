آخر تطورات إصابة ولي العهد الأردني بفيروس كورونا: يخضع للحجر المنزلي

أعلن الديوان الملكي الأردني، مساء اليوم الإثنين، إصابة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بفيروس كورونا المستجد.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان له، إن الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، ظهرت عليه أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدا، مشيرا إلى أنه وفقا للبروتوكول الصحي المتبع في الأردن، «سيخضع صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام».

نتائج فحوصات العاهل الأردني والملكة التي أجريت اليوم كانت سلبية

وأكد البيان الملكي أن نتائج فحوصات الملك والملكة، التي أُجريت اليوم كانت سلبية، متمنيا الشفاء العاجل لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ولجميع مصابي كورونا في المملكة الأردنية.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، صرح أمس الأحد، أن «القطاع الطبي الأردني يتمتع بسمعة طيبة يجب المحافظة عليها، من خلال دعم التنافسية وتشجيعها».

العاهل الأردني يدعو للاستثمار في السياحة العلاجية

وأشار العاهل الأردني عبد الله، خلال زيارته إلى مستشفى العبدلي، إلى أهمية البناء على هذه السمعة للاستثمار في السياحة العلاجية، مشيرا إلى أن القطاع الصحي في المملكة الأردنية، يواصل تقديم أفضل الخدمات وإثبات قدراته، رغم التحديات التي يواجهها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، ولفت إلى أهمية تقييم أداء أي قطاع ضمن منظور شمولي، مشيرا إلى ضرورة معالجة الأخطاء أينما طرأت.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية ليرتفع الإجمالي إلى 819 ألفا و783 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الأردنية في بيان وفقا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم بلغت 3.74% وتم تسجيل 1086 حالة شفاء؛ ليصل الإجمالي إلى 796 ألفا و704 أشخاص، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 10 آلاف و680 حالة.

وأشار البيان إلى أنه تم إجراء 26 ألفًا و390 فحصا؛ ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9 ملايين و958 ألفًا و568 فحصًا، وبلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا 3 ملايين و677 ألفًا و698 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و242 ألفًا و480 شخصًا.