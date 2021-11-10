5 شركات دولية متخصصة تراجع اشتراطات السلامة الصحية في فنادق مصر

بدأت خمس شركات دولية متخصصة، اليوم الأربعاء، بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية على مستوى مصر، وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى اللجان التي ترسلها وزارة الصحة والسكان وهيئة سلامة الغذاء لضمان صحة وسلامة النزلاء.

الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري

ومن جانبه، أشار الأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن أعمال المراجعة التي تقوم بها هذه الشركات تأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد أوائل الأسبوع الجاري برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في إطار الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي والحرص على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري وضمان صحة وسلامة النزلاء من المصريين والسائحين.

كما أكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة الفندقية التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة هذه الشركات المتخصصة والتقارير التي ستقوم بإعدادها.

المرور على 423 منشأة فندقية

وأشار الأستاذ علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن هذه الشركات ستقوم بمراجعة جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية وجودة وسلامة تداول الأغذية والمشروبات والصحة العامة ومدى التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

ولفت إلى أن هذه الشركات ستقوم بالمرور على 423 منشأة فندقية باختلاف درجتها السياحية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، وسيتم بعد ذلك المرور على باقي المنشآت الفندقية تباعًا.

وفي سياق متصل، تستمر اللجان التي تقوم وزارة السياحة والآثار بإيفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية منشأة يثبت مخالفتها وعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المقررة وبجودة مستوى الخدمات المقدمة بها.