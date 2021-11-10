مروان خوري لـ«الوطن»: أشتاق كل عام للغناء بمصر.. ولدي حفلان في العراق

أعرب النجم اللبناني مروان خوري، عن سعادته البالغة لنجاح حفليه اللذين أحياهما في الإسكندرية والقاهرة في الأيام الماضية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الثلاثين التي أقيم على مسرح دار الأوبرا المصرية ومسرح مكتبة الإسكندرية.

مروان خوري: اشتاق من الآن للدورة المقبلة من الموسيقى العربية

قال «خوري» في تصريحات لـ«الوطن» قبل سفره للعراق: «دوما ما اشتاق لجمهوري المصري، وأتمنى من اليوم أن تأتي فعاليات الدورة الحادية والثلاثين كي أشارك فيها، فمشاركتي في الدورة الحالية كانت أكثر من رائعة وأشكر كل من دعاني لتلك الحفلة التي تعد المرة الثامنة لي بالمهرجان بداية من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتورة جيهان مرسي والدكتور مجدي صابر».

وعن أعماله الجديد قال: «لدي أكثر من أغنية سنجل سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة، كما أنني حاليا في دولة العراق لدي حفلان غنائيان هناك أحداهما في العاصمة العراقية بغداد والآخر في أربيل».

مروان خوري: أهدي كل القصايد للمصريين

يذكر أن النجم اللبناني مروان خوري أهدى أغنيته الشهيرة «كل القصايد» لمصر والمصريين حيث قال «خوري» قبل غناء الأغنية: «أهدي العمل لمصر، وأعلم جيدًا مدى حب المصريين للأغنية التي صنعت شعبية كبيرة لي في المنطقة».

يقدم «خوري» في الحفل أكثر من 15 أغنية منها: «هوا يا هوا، ويارب، مهلا على قلبي، كل القصائد، أكبر أناني، حط النقط، مغرم، بتمون، لما أنت ناوي»، وقاد الحفل المايسترو مصطفى حلمي أمين حيث أصبح هو المرافق لـ«خوري» في كافة حفلاته بمهرجان الموسيقى العربية في أغلبية مشاركاته.

يذكر أن آخر أغنيات مروان خوري كانت بعنوان مهلا على قلبي وهي أغنية سنجل طرحها باللغة الفصحى.