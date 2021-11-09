لقاء الخميسي تعود من مهرجان شرم الشيخ للمسرح من أجل حفل مروان خوري

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي خلال فعاليات الليلة الثامنة من مهرجان الموسيقى العربية والذى جمع الفنانة السورية فايا يونان والفنان اللبناني مروان خوري فى دار الاوبرا المصرية.

كانت لقاء الخميسي قد عادت من مدينة شرم الشيخ بعد مشاركتها فى حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح وحصرت على حضور الحفل الغنائي.

لقاء الخميسي حضرت حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح

ظهرت لقاء خلال الحفل وقامت بمصافحة عدد من رجال وسائل الاعلام الذين كانوا متواجدين لتغطية الحفل.

خلال الحفل أهدى النجم اللبناني مروان خوري أغنيته الشهيرة «كل القصايد» لمصر والمصريين حيث قال «خوري» قبل غناء الأغنية: «أهدي العمل لمصر، وأعلم جيدًا مدى حب المصريين للأغنية التي صنعت شعبية كبيرة لي في المنطقة».

مروان خوري قدم اغنية كل القصايد للمصريين

يقدم «خوري» في الحفل أكثر من 15 أغنية منها: «هوا يا هوا، ويارب، مهلا على قلبي، كل القصائد، أكبر أناني، حط النقط، مغرم، بتمون، لما أنت ناوي»، وقاد الحفل المايسترو مصطفى حلمي أمين حيث أصبح هو المرافق لـ«خوري» في كافة حفلاته بمهرجان الموسيقى العربية في أغلبية مشاركاته.

يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية كان قد انطلق يوم الاثنين الماضي ويمتد حتى يوم 15 من نوفمبر وتضمن عددا كبيرا من الحفلات لعدد من النجوم العرب والمصريين ومنهم أصالة وماجدة الرومي وسميرة سعيد وعمر خيرت وهاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح ووائل جسار وعاصي الحلانى وصابر الرباعي وغيرهم.

بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب منهم محمد محسن ومحمد حسن ومحمد عساف وفايا يونان.

كما شارك على مسرح سيد درويش ومسرح الجمهورية عدد آخر من الفنانين منهم سعد رمضان وأحمد سعد ومحمد الحلو.