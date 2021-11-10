مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية.. «اشتري العربية اللي تناسبك»

تعد مزادات السيارات التي تنظم بين الحين والآخر من الأمور التي يهتم بها المواطنون ويبحثون عن تفاصيلها بشكل دائم، وأعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيع سيارات وموتوسيكلات نيابات وجهات حكومية، على أن يكون موعد المزاد يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر الجاري، ويبدأ في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة النادي المصري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية وفق الموقع الرسمي الخاص بها، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل سيارات مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية

وتنوعت السيارات التي عرضت للبيع في المزاد المعلني، والتي تتضمن ملاكي، ميكروباص، وفان وبيك اب، ونقل، وإسعاف، وميني باص، وأتوبيس وموتوسيكلات، وتروسيكل وتوك توك، وجرار زراعي، ومقطورات، ولودر ماركات «فيات، هيونداي، سوزوكي، مازدا، مرسيدس، رمسيس، تويوتا، ميتسوبيشي، داشيا، نيسان، كيا، شاهين، اسبرانزا، فورد، جيب شيروكي، دايهاتسو، بيلاروسي، نصر، GCB، بيجو، ايسوزو، داتسون، فانتوم، فولكس، رينو، شيفروليه»

شروط مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية

حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عدد من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافق في الراغب في الاشتراك في المزاد المقرر تنظيمه يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر، وجاءت كالتالي:

- يشترك الراغب في التقدم للمزاد بدفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد.

- يجب أن تكون كراسة الشروط بصحبة المتزايد وقت دخول المزاد.

- يتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع دون عمولة، والمعاينة هي أساس البيع.

- يجب على الأشخاص الراغبين في حضور المزاد العلني أن يتخذوا الإجراءات الاحترازية للحاضرين في المزاد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

- يتم الدخول بكراسة الشروط التي يتم شرائها من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، بسعر 400 جنيه.