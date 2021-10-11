«الجمارك» تعلن تفاصيل مزاد 19 أكتوبر لبيع السيارات والموتوسيكلات

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم، بيع 39 لوط لسيارات و2 موتوسيكل واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وأكدت «الجمارك»، في بيان صحفي، أن جلسة المزاد تعقد في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل، بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، وذلك لبيع 39 لوط لسيارات و2 موتوسيكل؛ واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وأوضحت أن السيارات التي يتم عقد جلسة مزاد علني لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، وواردة من الخارج، ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل «BMW وتويوتا وشيروكى وكاديلاك وبورش ومرسيدس وشيفرولية ومتسوبيشي وكرايسلر ودودج بيك اب وهونداي وجى ام سي وجيلي وأودى وإنفينتي وجاك شاسيه طويل ومينى باص كيا وميكروباص و2 موتوسيكل أحدهما كهربائي».

كراسة الشروط

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والكائنة بـ7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة وساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها «التجار»، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

10 آلاف جنيه تأمين المزاد

وتابعت أنه على من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو خلال المزاد ولا يُرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.