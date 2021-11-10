وزير الاتصالات: نستهدف إطلاق 200 خدمة رقمية بحلول 2023

شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في الاجتماع العاشر لمجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية، التابع للاتحاد الأفريقي، الذي عقد افتراضيا لمناقشة استراتيجية السوق الرقمي الموحد في أفريقيا، بمشاركة 25 دولة أفريقية.

يذكر أن مجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية، أعلى سلطة فى الهيكل التنظيمي للمبادرة، الذي ينعقد مرتين في العام، على مستوى رؤساء جمهوريات ورؤساء حكومات الدول الأعضاء فى المبادرة، بالإضافة الى السكرتير العام للاتحاد الدولى للاتصالات، ومفوض الاتحاد الافريقى للبنية التحتية والطاقة.

ويوافق المجلس ويقر التوصيات والقرارات الاستراتيجية، التي ترفعها لجنة التيسير المشكلة من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إقرار خطة العمل والميزانية السنوية للمبادرة، وكذلك الموافقة على المشروعات الأساسية التي ستتبناها المبادرة.

قطاع الاتصالات يحقق معدل نمو بنسبة 16%

وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال كلمته، أن الجائحة أبرزت الدور الهام والحيوى للتكنولوجيا، موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد من أكثر القطاعات الواعدة، حيث سجل معدل نمو بنسبة 16%، كما ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، في العام المالي 2020/2021.

وأشار طلعت، إلى مشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية، التي أثمرت عن ارتفاع متوسط الإنترنت الثابت إلى 44.7 ميجابت/ ثانية؛ موضحا أنه يجري تنفيذ مشروع في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لربط المنازل فى 4500 قرية بشبكة الألياف الضوئية، لخدمة أكثر من 58 مليون مواطن.

مصر تستهدف إطلاق 200 خدمة رقمية بحلول 2023

وشدد على أن مصر تستهدف إطلاق 200 خدمة رقمية بحلول عام 2023، بالتوازى مع تطوير الأداء الحكومي، لتحقيق التحول إلى حكومة تشاركية بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف عمرو طلعت، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفذ استراتيجية لبناء المهارات الرقمية، وفقا لنهج هرمي بهدف تأهيل الشباب، للحصول على فرص عمل متميزة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تم مضاعفة ميزانية التدريب خلال ثلاث سنوات بمقدار 22 ضعفا، وكذلك مضاعفة عدد المتدربين بمقدار 50 ضعفا.

نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات

وأشار إلى أنه يجري نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات، لإتاحة التدريب التقني، ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال للطلاب والخريجين، موضحا الطفرة التي حققها قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، مشيدا بمبادرة أفريقيا الذكية، والمشروعات الرائدة لها، التي تعد مصدرا لنقل الخبرات العملية.

وتوجه الوزير بالتهنئة للمبادرة، على مشروع «الثورة الصناعية الرابعة والابتكار والذكاء الاصطناعي»، داعيا إلى التعاون المشترك والتكامل مع مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي، وكذلك التعاون وتبادل الخبرات في بناء القدرات الرقمية، في إطار المشروعات والمبادرات، التي أطلقتها مصر، ومنها المبادرة الرئاسية «كأس أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية»، والمركز المصري الأفريقي، للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات، والمركز الإقليمي للتدريب البريدي.

وأوضح طلعت، أن مصر أنشأت جامعة مصر للمعلوماتية (EUI) في العاصمة الإدارية الجديدة، كأول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تهدف الجامعة إلى مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال توفير التعليم والبحث على مستوى عالمي بالتعاون مع الجامعات الدولية الرائدة، مثل جامعة بيردو ويست لافييت ومينيسوتا.