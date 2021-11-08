طلعت: 16% نسبة نمو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في آخر 3 سنوات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تتيح دورات تدريبية كاملة على الإنترنت للشباب، موضحًا أن هناك أكثر من هيئة تشارك في الدورات التدريبية التي تطلقها الوزارة، مثل المعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات وغيرهما، مشددًا على أن أن قطاع الاتصالات في السنوات الثلاث الماضية، ينمو بنسبة تدور حول 16% تنقص وتزيد.

تعاون مع جامعة أمريكية

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «في بعض البرامج شديدة التخصص تعاقدنا مع جامعات دولية تمنح درجة الماجستير العملي، فنحن لدينا أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي جامعة مصر المعلوماتية، وهي بالشراكة مع جامعة أمريكية، تعتبر من أفضل 5 جامعات أمريكية في مجال الحاسبات، أي أننا نستعين بشركاء عمل على أعلى مستوى».

تدريب متكامل

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «ندرب شبابنا تدريبا متكاملا، على مهارات تقنية ومهارات شخصية ومهارات العمل المهني المستقل، وهذا الأمر في منتهى الأهمية للمنافسة في سوق الـ freelancers، حتى يستطيع المواطن المصري العمل في الشركات العربية والأجنبية، وهو يقيم في بلده، وهذا النوع من العمل يحتاج إلى تدريب معين ومهارات خاصة يحصلون عليها من خلال دوراتنا».

مصر الرقمية

وحول مصطلح «مصر الرقمية»، أكد أنه مجتمع يعتمد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل مناحي الحياة، مثل أداء الخدمات والمصالح الحكومية والتدريب والتعلم والعمل والتواصل الاجتماعي.