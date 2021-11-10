تنظيم الاتصالات يطلق تطبيقا جديدا لخدمة المواطن

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تطبيقه التفاعلي «My NTRA» لمستخدمي المحمول، وذلك من أجل تيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، ليمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية، عن طريق استخدام الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات.

ويأتي هذا التطبيق استجابة لما رصده الجهاز من شكاوى واحتياجات المستخدمين بالسوق المصري، ويعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة وتكاملها للمستخدم النهائي، وذلك حرصًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتيسير طرق الحصول على خدمات الاتصالات وتعزيز التواصل مع المستخدمين وتماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها تطبيق «My NTRA»

ويعمل تطبيق «My NTRA» على التيسير على المستخدمين من خلال توفير الجهد والوقت واختصار الفترة الزمنية للحصول على الخدمات بشكل إلكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

ويحتوي تطبيق «My NTRA» على العديد من الخدمات التفاعلية للمستخدمين من الأفراد، الخدمة الأولى هي «منظومة الشكاوى» والتي يستطيع المستخدم من خلالها تصعيد شكوى للجهاز من مشغل الخدمة في حالة عدم التمكن من حل الشكوى معه، أو الاستعلام عن الشكاوى المقدمة بالفعل ومتابعتها.

والخدمة الثانية هي «نقل الأرقام» والتي يستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن حالة طلب التحويل بين الشبكات بنفس الرقم والذي أصبح يتم مجانًا وخلال 24 ساعة.

بينما تعمل الخدمة الثالثة على «اختبار سرعة الإنترنت» والتي تمكن المستخدم من اختبار وقياس سرعة خدمات الإنترنت المتصلة بالهاتف المحمول سواء من خلال الــWiFi أو الإنترنت المحمول.

وتأتي «خريطة الجودة للمشغلين» رابع خدمات البرنامج التي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتتيح للمستخدم معرفة مستوى جودة خدمات الصوت والبيانات بالمنطقة التي يحددها بواسطة خريطة تفاعلية، لتمكينه من الحصول على الخدمة الأفضل له.

كما يقدم البرنامج خدمة «تعريفتي» والتي تمكن المستخدم من الاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية للمحمول، وأيضًا التعرف على كافة الباقات والأنظمة الأنسب لقدرته الشرائية أو الاستهلاك الشهري الخاص به لدى شركات المحمول العاملة بالسوق المصري.

وتأتي الخدمة السادسة تحت مسمى «أرقامي»، والتي يستطيع المستخدم من خلالها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدي كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصري وذلك باستخدام الرقم القومي، وهي الخدمة التي من شأنها الحفاظ على خصوصية المشتركين والحد من الاحتيالات.

وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتطبيق دليلا كاملا عن حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بالسوق المصري، إذ يحتوي على قسم «أرقام تهمك»، الذي يتضمن قائمة بكافة الأرقام المختصرة لخدمات الطوارئ وللجهات الحكومية التي قد يحتاج المستخدم التواصل معها.

وأضاف البرنامج أيضًا قسم «منافذ البيع»، الذي يتضمن دليل عن توزيع أماكن منافذ بيع المشغلين، وذلك بالإضافة إلى قسم خدمات الشركات الذي يمكن من خلاله إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل إلكتروني.

وتشمل هذه الخدمات اعتماد النوع وخدمات إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات المقدمة مسبقًا.

طريقة الحصول على تطبيق «My NTRA»

وللاستفادة من كافة الخدمات التفاعلية للتطبيق، يتطلب من المستخدم التسجيل عن طريق تقديم البيانات الصحيحة المتمثلة في رقم الهاتف المحمول والرقم القومي الخاص به.

ويمكن تحميل تطبيق My NTRA لمستخدمي أنظمة تشغيل Android من خلال المتجر الإلكتروني Play Store، ولأنظمة تشغيل iOS من خلال المتجر الالكتروني App Store، علمًا بأن التطبيق يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، وفقًا لإعدادات اللغة بالهاتف المحمول.