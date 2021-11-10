وعد البحري تشدو بـ4 أغنيات في مهرجان الموسيقى العربية

قدمت الفنانة السورية وعد البحري حفلا غنائيا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، بدأته بأغنية «امتى حتعرف امتى وليالي الأنس» لأسمهان، وبعدها قدمت عدة أغنيات من ألبومها، منها أغنيتي «غير أي حد وتجربة».

وأعربت وعد البحري عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، وتعتبر ذلك فخر لها، ووجهت الشكر لكل القائمين على المهرجان ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وجيهان مرسي مديرة المهرجان.

معلومات عن وعد البحري

بدأت وعد البحري حياتها الفنية، من خلال مشاركتها في برنامج «سوبر ستار 2»، الذي وصلت فيه للنهائيات.

وحصلت وعد البحري، على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وأحيت العديد من الحفلات، أهمها حفلات دار الأوبرا المصرية في القاهرة، التي شدت بها مرتين، بالإضافة لمشاركتها في مهرجان الأغنية العربية، وإحيائها حفلاً ضخماً بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.

أسمهان الجيل

أطلق الشاعر والإعلامي السوري سعد الهاشمي، لقب «أسمهان الجيل» على وعد البحيري، ومن أبرز الأغنيات التي اشتهرت بها، «فرحتي بيك، شوفلي حل، زعلك على عيني، نسيت أنا مين»،

وأطلقت أول ألبوم غنائي خاص بها، يحمل اسم «أغير حياتي» وضم 10 أغنيات، تعاونت من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم ناصر الجيل، ومدين، وإشراف أسامة الهندي، من إنتاج شركة عالم الفن عام 2012.

كما شاركت بالاحتفالات الوطنية في عدد من الدول العربية بخلاف مصر، ليبيا، والمغرب.