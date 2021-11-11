«الاتصالات» يطلق تطبيقا للتحويل إلى شبكات أخرى بنفس الرقم

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز أصدر تطبيق تفاعلي «MY NTRA»، يسهل على العميل الحصول على الخدمات بشكل أفضل، ومنها النقل من شركة محمول إلى أخرى بالرقم ذاته.

التطبيق يظهر عدد الخطوط التي يمتلكها الشخص

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، أمس الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن التطبيق سيوفر للمواطنين شخصا يتواصل معاهم لمساعدتهم في الإسراع للتحويل إلى الشبكات الأخرى، مع إظهار عدد الخطوط التي يمتلكها الشخص عند الشركات المختلفة، لافتا إلى أن النقل بينها يأخذ 3 أيام بحد أقصى، ويجرى إيجاد منافذ الشركات من أجل إفادة العميل، وكذلك يمكن له القيام بكل المهام الإلكترونية بشكل سريع وفاعل.

ويبحث البعض عن طرق تقديم شكوى رسمية لـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حتى يتمكنوا من الإبلاغ عن المشكلات التي تواجههم بخصوص الإنترنت وضعف الخدمة، وكذلك المتعلقة بشركات الاتصالات التي قد يتعرض لها المواطنين.

وفي هذا الإطار، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، طرق تقديم شكوى رسمية لـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقًا للموقع الرسمي للجهاز، في السطور التالية:

حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتلقي شكاوى المستخدمين بمضاعفة الطاقة الاستيعابية، على رقم 155، ومد فترة العمل لتشمل جميع أيام الأسبوع، من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءً، بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد، وعلى مدار 24 ساعة عبر المنصات الرقمية.

طرق تقديم شكوى رسمية لـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يمكن التواصل مع الجهاز من خلال الطرق الآتية:

- الرقم الموحد 155

- أرقام خدمة WhatsApp وهي 01015515155 أو 01111115150 أو 01551515505 أو 01202155155

- ويمكن الدخول بشكل مباشر على منصة تلقي شكاوى المستخدمين بموقع الجهاز.

أو من خلال الفاكس على رقم: 0235344155 أو 0235344156

- صفحات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook – LinkedIn – Instagram - Twitter

- البريد الإلكتروني: complaints@tra.gov.eg