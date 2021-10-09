تنظيم الاتصالات تبدأ تغطية 5 طرق استراتيجية بخدمات التليفون المحمول

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إجراءات تغطية خمس طرق استراتيجية بخدمات التليفون المحمول، وذلك عن طريق طرح مناقصة محدودة للشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول بتكلفة 324 مليون جنيه.

وسيتم الانتهاء من الإجراءات والبدء في تشغيل الخدمات ببداية عام 2022، وسيقوم الجهاز بتمويل إنشاء محطات التغطية من خلال صندوق الخدمة الشاملة وهو الصندوق المعني بتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات ومشروعات البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات الأساسية.

ويأتي هذا في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير ونشر خدمات الاتصالات بكافة أنحاء الجمهورية بهدف تعزيز الترابط القومي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، ضمن المشروع القومي لتغطية الطرق الرئيسية بخدمات التليفون المحمول وتوفير خدمات الاتصالات الأساسية وخدمات الإغاثة والطوارئ على الطرق الاستراتيجية بمصر.

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذه الإجراءات تتضمن توفير تغطية التليفون المحمول بطرق استراتيجية بمحافظات الإسماعيلية والسويس والوادي الجديد وأسوان والجيزة وبني سويف والمنيا، الطريق الأول هو (طريق امتداد محور 30 يونية من طريق القاهرة العين السخنة إلى طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي) الواصل بين محافظتي الإسماعيلية والسويس، الطريق الثاني هو (طريق مفيض بحيرة باريس) وذلك بمحافظة الوادي الجديد، الطريق الثالث هو (الطريق الواصل بين طريق أسوان أبو سمبل إلى أرقين) بمحافظة أسوان، الطريق الرابع هو (طريق الكريمات إلى بني سويف) الواصل بين محافظة الجيزة ومحافظة بني سويف، الطريق الخامس هو (الطريق الواصل بين طريق القاهرة أسيوط الصحراوي وطريق القاهرة أسوان الصحراوي الشرقي) بمحافظة المنيا.

862 مليون جنيه تكلفة تغطية الطرق الجديدة

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن خلال صندوق الخدمة الشاملة، قد قام في وقت سابق بتمويل مشروعات إنشاء وتشغيل وتقديم خدمات التليفون المحمول لـ 17 طريقا استراتيجيا بكافة أنحاء الجمهورية، بإجمالي أطوال 2700 كم وبتكلفة وصلت إلى 862 مليون جنيه مصري، ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتغطية الطرق الجديدة بخدمات الاتصالات.