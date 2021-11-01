تنظيم الاتصالات: تغريم شركات المحمول 25 مليون جنيه بسبب سوء الخدمة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الاثنين، تغريم شركات المحمول بـ25 مليون جنيه، وذلك بسبب تجاوز معايير مؤشرات جودة خدمات الاتصالات، ويأتي في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين؛ وجاء ذلك خلال تقرير أصدر من المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات لنتائج قياسات الربع الثالث لعام 2021 من الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021.

رصد مؤشرات الخدمة لمدة 3 أشهر

ويعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية؛ حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي) لكل مشغل، وتم زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى الحد الإداري الثالث في الطرق والمدن والأحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.

وقد تم رصد تحسن جودة الخدمة في 3 مناطق بنهاية شهر سبتمبر 2021، مقارنة بنهاية شهر يونيو 2021، ويأتي التحسن نتيجة للإجراءات التي اتخذها الجهاز بالتنسيق مع المشغلين فيما يتعلق بجودة خدمات الصوت والبيانات.

المناطق التي تم رصد أنها تعاني مشكلات في جودة الخدمات الصوتية

فودافون: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 28 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها القاهرة والدلتا والقناة.

أورانج: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 44 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والإسكندرية.

اتصالات: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 32 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والإسكندرية.

وي: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 33 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الجيزة والإسكندرية والدلتا.

مؤشر عدم بدء المكالمة لشركة فودافون في شهر سبتمبر

وتم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركة فودافون في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021، وتم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركات أورانج بواقع 8 مناطق، اتصالات بواقع منطقة واحدة، ووي بواقع 22 منطقة في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021.

ولوحظ الثبات النسبي لمتوسط سرعة تنزيل البيانات للشركات الأربعة «فودافون، أورانج، اتصالات، ووي» في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021.

سرعة التحميل للشركات الأربعة

ارتفع متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون في شهر سبتمبر ليصبح 27 ميجا بايت في الثانية مقارنة بــ 26 ميجا بايت في الثانية بشهر يوليو.

استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورانج خلال الربع الثالث لعام 2021 عند سرعة 26 ميجا بايت في الثانية.

استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات خلال الربع الثالث لعام 2021 عند سرعة 25 ميجا بايت في الثانية.

ارتفع متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي في شهر سبتمبر ليصبح 27 ميجا بايت في الثانية مقارنة بــ 26 ميجا بايت في الثانية بشهر يوليو.

ومن الجدير بالذكر أن أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل مع ملاحظة أن الحد الأدنى المقبول هو 5 ميجابايت /ثانية بلغت كالآتي:

سرعة التنزيل في الثانية

فودافون: 4 ميجا بايت/ثانية خلال شهري يوليو وأغسطس 2021، و5 ميجا بايت/ثانية بشهر سبتمبر 2021.

أورانج: 6 ميجا بايت/ثانية خلال شهر يوليو 2021، و5 ميجا بايت/ثانية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021.

اتصالات: 6 ميجا بايت/ثانية خلال الفترة الربع الثالث لعام 2021.

وي: 7 ميجا بايت/ثانية خلال الفترة الربع الثالث لعام 2021.

اعتماد 641 محطة جديدة خلال الربع الثالث 2021

وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 641 محطة جديدة خلال الربع الثالث 2021 بنسبة زيادة قدرها 62% مقارنة بالربع الثاني 2021، وذلك ضمن المنظومة الجديدة لتسريع إجراءات إنشاء محطات المحمول، مما يؤثر بشكل إيجابي على جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالبدء في إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه مصري، تمول من صندوق الخدمة الشاملة، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل منتصف عام 2022.