«القصير» يوجه نصيحة للمزارعين: استخدموا التقاوي المعتمدة لزراعة القمح

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن الحكومة المصرية تتخذ قرارات تمس حياة المواطن والفلاح المصري، مشيرًا إلى أن قرار إعلان سعر استلام أردب القمح قبل الزراعة ورفعه، قرار تاريخي لأنه التفعيل الحقيقي للزراعات التعاقدية، نظرًا لأن الفلاح يعرف وقتها سعر التوريد، لافتًا إلى زيادة السعر عن العام السابق تشجع الفلاح المصري، وتجعله يقارن ويحسب اقتصادياته الزراعية ويعرف دخله.

وأوضح القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن السعر كان يتم إعلانه في شهر مارس وأبريل كل عام مع بداية حصاد المحصول، لافتًا إلى أن إعلان السعر ورفعه سيكون له أثر في تشجيع الفلاحين على زيادة المساحة المنزرعة.

قرار إعلان سعر القمح قبل الزراعة «تاريخي»

ولفت وزير الزراعة إلى أننا نزرع في مصر 3.4 مليون فدان قمح، معربًا عن أمله في أن تصل المساحة المزروعة بالقمح لـ3.8 مليون فدان، مشيرًا إلى أن السعر زاد 100 جنيه للأردب، وأن الفدان يحقق إنتاجية 19 أردبا، وزاد سعره في حدود مبلغ 2000 جنيه.

وأشار أن الموازنة العامة للدولة تتكلف مليارات لشراء القمح، مؤكدًا أن القرار داعم للفلاح وأن الدولة أعلنت السعر ليعرفه الفلاح، والقرار سيكون له صدى جيد عند الفلاحين والمزارعين لتشجيعهم على الزراعة والتوريد لتستطيع الدولة الحصول على الكميات المناسبة.

ووصف «القصير» تحديد السعر قبل بداية المحصول، بأنه قرار تاريخي، متوقعًا أن يفرق ذلك في الكمية المستوردة والمساحات المزروعة من القمح.

زيادة التوريد لوزارة التموين يخفض الاستيراد

وتوقع وزير الزراعة زيادة التوريد لوزارة التموين، وأن ذلك سيسبب خفض الاستيراد، موجها نصيحة للمزارعين بالزراعة من التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية لزيادة إنتاجية الفدان، لافتًا أن بعض الفلاحين الذين يزرعون الحقول الإرشادية البالغ عددها 8000 حقل إرشادي في مصر وصل إنتاجيتها 28 أردب قمح للفدان، مشددًا على حرص الوزارة لاستنباط أنواع جديدة من القمح لها إنتاجية أكبر للفدان.