الزراعة: تفعيل 1.6 مليون كارت فلاح.. وموسم القمح 10 نوفمبر

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تضع مصلحة الفلاح المصري على رأس أولوياتها، مشيرا إلى تسليم وتفعيل 1.650 مليون كارت فلاح.

كارت الفلاح يستهدف وصول الأسمدة المدعم للمستحقين

وأوضح «القرش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، اليوم، أن كارت الفلاح يستهدف وصول الأسمدة المدعمة للمستحقين، مناشدا المزارعين بالتواصل مع الجمعيات الزراعية للحصول على كارت الفلاح.

بدء زراعة القمح 10 نوفمبر المقبل

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارعة الزراعة، «صدرت تعليمات بمنح ملاك الأراضي التي تقع خارج الزمام، بالحصول على 50% من حصة الأسمدة، وللمزارعين الذين لم يستخرجوا الكارت حتى الآن»، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء زراعة القمح 10 نوفمبر المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارعة الزراعة، أن وزير الزراعة يتابع تقريرا يوميا، بشأن عملية توزيع كارت الفلاح، لافتا إلى أن الوزارة تحافظ على الرقعة الزراعية الحالية، للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، في الحصول على المواد الغذائية التي تحتاجها.

أحد مستوردي الأسمدة عن أزمة الفلاحين: سوء إدارة وتنظيم

وكشف المهندس عبد المنعم سالم، أحد مستوردي الأسمدة، أسباب أزمة نقص السماد بالجمعيات الزراعية، موضحا أنها ناتجة عن سوء إدارة وتنظيم تحديد مواعيد صرف الكارت الذكي للفلاح.

أزمة الفلاح جاءت نتيجة عدم ترتيب صرف الأسمدة

وقال عبد المنعم سالم، خلال البرنامج نفسه، إن أزمة الفلاح جاءت نتيجة عدم ترتيب صرف الأسمدة وتأخير القرارات، مشيرا إلى أن الأمر بحاجة إلى قرار سريع مثلما يفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي.