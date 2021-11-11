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عبد الحميد بسيوني: كنت على يقين بالفوز أمام الأهلي في السوبرالمصري 

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وسام محمد
06:22 ص | الخميس 11 نوفمبر 2021
عبد الحميد بسيوني: كنت على يقين بالفوز أمام الأهلي في السوبرالمصري 

قال عبدالحميد بسيوني خلال برنامج «مساء أون» عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «حلفت للاعبي طلائع الجيش أننا سنفوز أمام الأهلي ونتوج ببطولة كأس السوبر المصري». 

وأضاف المدير الفني السابق للفريق العسكري: «أنا الوحيد في مصر من كان لديه إيمان بأننا سنفوز أمام الأهلي في مباراة كأس السوبر، وعملت على نقل ذلك الإحساس إلى اللاعبين، رغم صعوبة اللقاء والظروف التي كان يمر بها الفريق في تلك الفترة».

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